Политолог Шаповалов обозначил важную деталь встречи лидеров КНР и США

В Сан-Франциско прошли переговоры между американским лидером Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. По словам политолога Владимира Шаповалова, имеется одна деталь, много о чем свидетельствующая в плане итогов переговоров. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что сам факт встречи служил своего рода избирательной кампанией Байдена, однако не стоит забывать того, что он называл уже своего китайского коллегу диктатором, соответственно, никакого позитива здесь нет.

По мнению эксперта, встреча президента США и председателя КНР не принесла позитивных итогов в плане развития развития двусторонних отношений.