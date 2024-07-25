Политолог Шаповалов считает, что обращение Байдена к американцам было лицемерным

Американский лидер Джо Байден в специальном обращении к гражданам своей страны заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. По словам политолога Владимира Шаповалова, действующий президент США войдет в историю страны как супернеудачник. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что американских лидеров делят всего на две категории – успешные и неудачники. Среди первых – те, кто на самом деле заслужил второй срок и пошел на него, а неудачники-аутсайдеры – те, кто по тем или иным причинам ограничились одним сроком. К тому же в истории США нет случаев, когда кандидат, победивший на праймериз, отказывается от дальнейшего участия в избирательной кампании в силу очевидных причин, связанных с физическим состоянием, дряхлостью, потому что в действительности это скандал.

По мнению эксперта, заявление Байдена лицемерно, окружение Байдена и ряд лидеров государств Запада сейчас пытаются изобразить хорошую мину при плохой игре.