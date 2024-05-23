Политолог Шаповалов заявил, что Вашингтон не осознает опасность своих заявлений об эскалации с Москвой
Фото: [pxhere.com]
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Киеву ракеты ATACMS, и призвал госсекретаря отменить запрет для украинской армии наносить удары по территории России американским оружием. По словам политолога Владимира Шаповалова, данное заявление является очень безответственным. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что заявляющие это политики США не понимают цену таким заявлениям и то, насколько они опасны как в целом для мира, так и для Вашингтона.
По мнению эксперта, представление США не соответствует нормам и ценностям, существующим в отношениях между отдельными государствами. Поэтому безусловно это путь к дальнейшей эскалации и без того очень тяжелого конфликта между Вашингтоном и Москвой.