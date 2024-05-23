Политолог Шаповалов заявил, что Вашингтон не осознает опасность своих заявлений об эскалации с Москвой

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Киеву ракеты ATACMS, и призвал госсекретаря отменить запрет для украинской армии наносить удары по территории России американским оружием. По словам политолога Владимира Шаповалова, данное заявление является очень безответственным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что заявляющие это политики США не понимают цену таким заявлениям и то, насколько они опасны как в целом для мира, так и для Вашингтона.

По мнению эксперта, представление США не соответствует нормам и ценностям, существующим в отношениях между отдельными государствами. Поэтому безусловно это путь к дальнейшей эскалации и без того очень тяжелого конфликта между Вашингтоном и Москвой.