Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, за документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Политолог Игорь Шатров оценил отказ нескольких государств принять резолюцию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в Штатах разрешена пропаганда фашизма.

Эксперт добавил, что по требованию нескольких стран Запада, а также Незалежной в текст резолюции была включена поправка, которая утверждала, что Россия якобы пыталась оправдать свою «агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма».

По его мнению, Нюрнбергский трибунал для западных государств таким стандартом не является, он только якобы для России.