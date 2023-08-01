По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, теракты на территории нашей страны говорят о военной слабости Незалежной и ведут лично украинского лидера к преждевременной смерти. Глава Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал вид преждевременной смерти Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что у российских спецслужб нет цели по уничтожению Зеленского, поскольку он клоун, что подтверждают даже руководители западных стран.

По мнению эксперта, наиболее вероятный сценарий «преждевременной смерти» президента Украины – он всего лишь уйдет в небытие или станет «вторым Саакашвили», на которого больно смотреть. А в свою очередь те, кто получает от него дивиденды, продолжат получать кайф от подобных событий.