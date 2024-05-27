Политолог Шатров считает, что Байден будет вынужден объяснить причины ввязывания США в войну с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен ведет споры с чиновниками из Белого дома по поводу применения Киевом американского оружия для нанесения ударов вглубь территории нашей страны. По словам политолога Игоря Шатрова, администрация Белого дома вынуждена принимать такие решения с осторожностью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что причина такого поведения в том, что в этом году все действия Белого дома направлены на подготовку к предвыборной кампании. Однако у Байдена отсутствует даже 50% поддержки населения, поскольку американским избирателям до конца непонятен смысл украинского конфликта.

По мнению эксперта, информация о спорах между Госдепартаментом и Белым домом относительно разрешения Незалежной на удары по России американским оружием распространяется неслучайно. Цель такого распространения — проверка общественного мнения. Если действующий американский лидер примет какое-либо решение, то у него уже не будет пути назад и придется посвятить все оставшееся до выборов время на разъяснение, почему ввязал Вашингтон в войну с Москвой.