Политолог Шатров считает, что заявление Госдепа об Аляске выглядит странным

Представитель Госдепа США заявил, что Москва не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. По словам политолога Игоря Шатрова, данное заявление выглядит странным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что данный вопрос в России всерьез никогда и не обсуждался.

По мнению эксперта, это заявление призвано напугать избирателей США в ходе предвыборной гонки.

Он отметил, что это своего рода попытка создать «зловещий образ России», якобы ведущей захватнические войны в Европе и претендующие на территории Штатов.