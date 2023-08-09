По словам политического аналитика Павла Шипилина, после завершения конфликта в Незалежной нынешнего украинского лидера ожидает «незавидная» судьба. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что Запад уже принял решение избавиться от него, остается только выбрать способ избавления.

По мнению эксперта, его судьба будет аналогична судьбе бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок. При этом американские власти постараются избежать прошлых ошибок и сделают из Зеленского сакральную жертву.

Он добавил, что в последнее время Зеленский играет не по их правилам, что является для него угрозой.

Шипилин уточнил, что, следовательно, президента Украины ждет либо реальная смерть, либо изоляция от общественности на вилле в одном из американских штатов.