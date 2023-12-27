Политолог Смолин оценил мнение украинских депутатов о всеобщей мобилизации
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Украинским депутатам не рекомендуют публично высказываться о новом законопроекте о мобилизации. Политолог Михаил Смолин дал оценку данному инциденту. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, это свидетельствует о неспешке Белого дома исполнять свои обещания в финансовой и военной части.
Эксперт добавил, что власти Незалежной находятся на данный момент в крайне сложной ситуации, поскольку при мобилизации 500 тыс. человек экономика страны будет просто уничтожена.
По его мнению, подобные рекомендации депутатам являются очередной попыткой еще больше закрутить информационные гайки.