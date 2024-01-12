Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что блокирование в конгрессе Штатов помощи Киеву грозит оставить украинских пенсионеров без выплат. По словам политолога Андрея Суздальцева, сам президент Украины считает свои требования к Вашингтону законными. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленский считает, что за все в его стране должны отвечать США.

По мнению эксперта, украинский лидер берет в заложники население Незалежной, пенсионеров, которые не могут себя прокормить, и старается разжалобить Вашингтон.