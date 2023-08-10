Политолог Светов назвал истинные причины атак дронов на Россию
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Минувшей ночью над Севастополем, а также над Подмосковьем и Калужской областью были обезврежены очередные украинские дроны. По словам политолога Юрия Светова, подобные атаки связаны с отвлечением аудитории западной прессы от неудач армии Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что история с БПЛА отвлекает внимание Запада от того, что контрнаступление не реализуется, как планировалось, и вложенные в него финансы себя не оправдывают.
По мнению эксперта, тем не менее Запад н планирует отказываться от предоставления Незалежной военной помощи.