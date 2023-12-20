Политолог Светов определил роль запрета суда штата Колорадо принять участие Трампу в президентских выборах

Представители политического истеблишмента США не хотят видеть на посту президента ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. По словам политолога Юрия Светова, из-за этого конгрессмены предпринимают все усилия, чтобы в предстоящей гонке кандидатами стали иные политические деятели. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что в действительности все эти процессы устроить несложно: так, Байдена лишат президентского кресла путем импичмента, а Трампа устранят из политического поля многочисленными судебными процессами.

По мнению эксперта, в настоящее время кандидатов на пост главы государства намного больше двоих. Это весьма активные политические деятели и могли бы встать у рычага управления Штатами.