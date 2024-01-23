Политолог Светов оценил заявление министра обороны Германии про войну с Россией

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна вооружаться на случай войны с Россией. По словам политолога Юрия Светова, в ряде государств возникла тенденция к ревизии результатов Второй мировой войны не только на словах. Об этом сообщает радио Sputnik.