Политолог Светов оценил заявление министра обороны Германии про войну с Россией
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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна вооружаться на случай войны с Россией. По словам политолога Юрия Светова, в ряде государств возникла тенденция к ревизии результатов Второй мировой войны не только на словах. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Писториус пользуется известностью в Германии.
По мнению эксперта, это дает ему реальные шансы стать канцлером ФРГ, но при этом выражает определенные внутренние тенденции в немецком обществе.