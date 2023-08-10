Политолог Светов пояснил отсутствие выгоды для Москвы госпереворота в Нигере
Фото: [©Андрей Чаплыгин/РИА Новости]
По информации одного из европейских СМИ, государственный переворот в Нигере даст России преимущество в противостоянии со Европой. Политолог Юрий Светов пояснил, действительно ли это так. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, никакой выгоды для Москвы в госперевороте в Нигере нет, пока на территории данной страны находятся армии иных стран.
Эксперт пояснил, что с целью использования этого региона как «зажим» против европейских стран туда следует ввести войска. Однако на сегодняшний день российских вооруженных Сил там нет и введение их туда невозможно.
По его мнению, наша страна не имеет в Нигере каких-то своих интересов.