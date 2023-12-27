Депутат украинского парламента Евгений Шевченко заявил, что законы, регулирующие мобилизацию в Незалежной, нелогичны и жестоки и направлены на то, чтобы мстить тем, кто не хочет воевать. По словам политолога Юрия Светова, киевский режим горит желанием пополнять фронт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что слова Залужного звучали как «против России должны быть все украинцы», поэтому это мобилизация всего населения страны.

По мнению эксперта, киевский режим повторяет гитлеровский. То решение Гитлера, которое было принято в 1944 году.