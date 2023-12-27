Политолог Светов считает, что планирующаяся мобилизация на Украине пройдет по методике Гитлера
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Депутат украинского парламента Евгений Шевченко заявил, что законы, регулирующие мобилизацию в Незалежной, нелогичны и жестоки и направлены на то, чтобы мстить тем, кто не хочет воевать. По словам политолога Юрия Светова, киевский режим горит желанием пополнять фронт. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что слова Залужного звучали как «против России должны быть все украинцы», поэтому это мобилизация всего населения страны.
По мнению эксперта, киевский режим повторяет гитлеровский. То решение Гитлера, которое было принято в 1944 году.