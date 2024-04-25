Политолог Светов считает, что украинским беженцам в Польше следует готовиться к облавам

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста. По словам политолога Юрия Светова, в начале спецоперации Польша с радостью принимала беженцев с Незалежной, тем не менее позднее изменила свое отношение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это было сделано с целью показать солидарность в расчете на то, что эта солидарность не будет стоить так дорого. Ведь по сути время показало, что беженцы не хотят работать, а предпочитают жить на пособия, ловкачить. К тому же осложнения с поставками зерна, шедшими в Польшу и вызвавшими тревогу фермеров, митинги создали совершенно другую картину.

По мнению политолога, беженцам в Польше нужно готовиться к отправке на родину, так как не исключены облавы, выселения украинцев, их выдача на Украину, то есть во всей красе проявится демократический характер польского общества.