Политолог Светов считает, что Запад начал высмеивать политику Зеленского

В рамках прошедшей большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский ездит по миру и клянчит деньги «на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы», показывая якобы «успехи» контрнаступления. По словам политолога Юрия Светова, подобную политику украинского лидера уже высмеивают страны Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.