Политолог Тарусин считает, что позиция премьера Венгрии Орбана по Украине вывела канцлера ФРГ Шольца из себя

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита Евросоюза предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану сходить за кофе во время обсуждения начала переговоров о членстве Киева в Евросоюзе. По словам политолога Павла Тарусина, Шольц потерял самообладание. Об этом сообщает радио Sputnik.