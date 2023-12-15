Политолог Тарусин считает, что позиция премьера Венгрии Орбана по Украине вывела канцлера ФРГ Шольца из себя
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита Евросоюза предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану сходить за кофе во время обсуждения начала переговоров о членстве Киева в Евросоюзе. По словам политолога Павла Тарусина, Шольц потерял самообладание. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что это вовсе не первое препятствие, стоящее на пути немецкого канцлера.
По мнению эксперта, внутри Германии накопилось много проблем, поэтому Шольц просто не выдержал.