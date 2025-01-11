Политолог Топорнин рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, по меньшей мере, три месяца, отметил в интервью «Ленте.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Он подчеркнул, что ни с одной, ни с другой стороны не существует серьезных препятствий или условий для этой встречи.

По его мнению, необходима тщательная и детальная подготовка, чтобы на встрече обсуждались реальные проблемы и искались пути их решения. Это даст возможность после переговоров обоих президентов выработать дорожную карту для преодоления различных кризисных ситуаций.

Политолог считает, что на повестке дня окажутся не только вопросы украинского кризиса, но и другие военные конфликты и международные темы. Он предполагает, что для подготовки встречи может потребоваться несколько месяцев.

Если встречу назначить после инаугурации Трампа 20 января, она может состояться в апреле или мае, хотя внешние факторы, такие как военные действия и кризисы, могут повлиять на сроки, заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом не требуются особые предварительные условия, важно лишь взаимное стремление лидеров к диалогу.