Политолог Васильев объяснил связь между прошедшим саммитом «Россия-Африка» и переворотом в Нигере

Практически одновременно с состоявшимся в нашей стране саммитом «Россия-Африка» в Нигере случился военный переворот. Африканист Виктор Васильев рассказал, как связаны данные события и что в конфликте теряет Запад. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, многие африканские страны являются далеко не самыми благополучными, и Россия присутствует как раз в зоне нестабильной Африки. В то же время уверенные в себе страны находятся в зоне влияния Евросоюза или Китая.

Политолог отметил, что с Пекином уже прошли переговоры на высшем уровне о том, чтобы российские усилия на китайском направлении объединить.

По его мнению, таким образом, КНР берет на себя инфраструктурные проекты, а Россия – безопасность.