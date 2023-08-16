По словам политолога Александра Ведруссова, Незалежной никогда не будет в составе Североатлантического альянса, а существование военного блока уже давно находится под вопросом. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что Киев ничего никогда решать не станет, а Запад понимает, что Украине там нет места.

По мнению эксперта, НАТО теряет актуальность по мере перемещения ракурса на КНР, Юго-Восточную Азию, поэтому ее существование продлится не больше десяти лет.

Он подчеркнул, что план Белого дома провальны. И США придется уходить из Украины с таким же позором, как из Афганистана.