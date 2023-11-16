Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить себе «заморозку» конфликта с Москвой, его необходимо завершить на условиях Незалежной. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, есть ли вероятность разрешения конфликта в ближайшее время. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, окончание боевых действий и перемирие вероятны, однако не на условиях Киева.

Эксперт добавил, что финансовая поддержка Украины Западом также заканчивается.

По его словам, при условии продолжения военных действий Киевом возрастет только число потерь, а одержать победу они все равно не смогут.