Политолог Журавлев пояснил, почему украинский конфликт не закончится на условиях Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить себе «заморозку» конфликта с Москвой, его необходимо завершить на условиях Незалежной. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, есть ли вероятность разрешения конфликта в ближайшее время. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, окончание боевых действий и перемирие вероятны, однако не на условиях Киева.
Эксперт добавил, что финансовая поддержка Украины Западом также заканчивается.
По его словам, при условии продолжения военных действий Киевом возрастет только число потерь, а одержать победу они все равно не смогут.