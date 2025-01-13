Токио заявил о закупке большой партии дронов-камикадзе, чем вызвала беспокойство восточной части РФ. По словам политолога Дмитрия Журавлева, причины, участники и интересы сторон делают мирное урегулирование крайне трудным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, современная система международных отношений только укрепляет позиции конфликтов, тем самым как раз затрудняя их разрешение. Так, Япония и страны Евросоюза готовы оказывать поддержку Киеву бесконечно, однако имеются ли у них ресурсы – это вопрос. Таким образом, помощь без поддержки Вашингтона, который может пересмотреть стратегию, окажется шаткой. Американцы, несмотря на свои заявления, могут пересмотреть стратегию.

По мнению эксперта, несмотря на то что Киев находится в центре внимания, главную роль в противостоянии играют ее союзники.

Он уточнил, что в затяжных конфликтах также имеется и иная опасность: ограниченное число людей. Мирные переговоры не исключены, однако лишь при сильной внешней гарантии. Таким образом, абсолютный мир маловероятен. Так, в случае победы России ожидают долгие десятилетия напряженных отношений. Поэтому мир может наступить только при кардинальных изменениях в политике ключевых игроков.

Ранее в США заявили, что продолжение поставок оружия Киеву сорвет мирные переговоры.