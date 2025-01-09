В США заявили, что продолжение поставок оружия Киеву сорвет мирные переговоры

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем сообщении в социальной сети заявил, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может сорвать мирные переговоры по Украине, если продолжит оказывать поддержку Киеву.

Он подчеркнул, что Россия откажется участвовать в переговорном процессе, если следующее правительство США начнет предоставлять Украине военную или иную помощь.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должна обладать сильной позицией на переговорах с Россией, чтобы ее требования были восприняты всерьез президентом Владимиром Путиным.