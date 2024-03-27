Все дебаты о том, законно или нет нынешний украинский президент находится на своем месте, стали затухать. Это связано с возможным запретом Запада на публичную дискуссию. Такую возможность допустил Андрей Золотарев, политолог из Киева. Его точку зрения привело издание «Страна.ua».

Западные страны, союзники Украины, посчитали, что раскачивать ситуацию сейчас не стоит. Это чревато дестабилизацией украинского общества. Они, возможно, подали сигнал местной политической элите, что на время необходимо прекратить все дискуссии, связанные с легитимностью Зеленского.

Еще одним фактором, который мог повлиять на ситуацию, по мнению Золотарева, стала позиция бывшего главкома ВСУ Залужного. Он самоустранился с политической арены, хотя рассматривался многими как возможный кандидат на роль национального лидера.

Независимый источник в целом подтвердил эту версию. Он только добавил, что затишье на политическом фронте долго не продлится. Все дебаты в будущем вспыхнут с новой силой.

«Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается», - указал другой эксперт.

Ранее появились сведения, что Зеленский отправил в отставку СНБО Данилова. На Украине считают, что уволенный может повторить судьбу Залужного и отправиться за рубеж в качестве посла.