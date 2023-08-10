Политолог Зудин дал оценку отношения Вашингтона к Киеву
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Несмотря на то что большинство жителей США против предоставления военной помощи Незалежной, Белый дом сообщил, что продолжит оказывать поддержку Киеву. По словам политолога Алексея Зудина, администрация американского лидера все равно станет продолжать этот курс в отношении Украины. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что данное решение принято давно.
По мнению эксперта, в этой стратегии имеется личная заинтересованность руководства администрации Белого дома, и она имеет большой «инвестиционный капитал».