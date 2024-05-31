Пекин подтвердил, что не станет принимать участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку поставленные им условия, включающие участие России, не были выполнены. По словам политолога Алексея Зудина, надежды властей киевского режима на данное мероприятие становятся тщетными. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в конференции практически не будет Бразилии, Индии, Китая и с большей вероятностью США. Все это свидетельствует о том, что швейцарская конференция надежд Киева не оправдает как крупное политическое мероприятие, которое призвано, по сути, стать инструментом изоляции, шельмования и принуждения России к невыгодной для нее «формуле мира».

По мнению эксперта, для Зеленского, как и для Вашингтона, отказ Пекина от участия в конференции является большим минусом, ударом по репутации и внешнеполитическим проигрышем.