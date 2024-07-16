Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул Вэнса кандидатом в вице-президенты США в случае победы на выборах. По словам политолога Алексея Зудина, если экс-президент США Дональд Трамп снова станет главой Белого дома, а сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс — вице-президентом, то Незалежную ожидают печальные последствия. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что Вэнс придерживается очень сдержанного, скептического отношения к помощи Украине, что коррелирует с отношением самого Трампа. Неслучайно действующий президент США Джо Байден назвал Вэнса клоном Трампа.

По мнению эксперта, в связи с этим по украинской теме между Трампом и будущим вице-президентом различий не имеется. Это свидетельствует о том, что политика новой администрации в случае, если Трамп будет избран, в отношении Незалежной будет лишена противоречий, будет довольно последовательной.