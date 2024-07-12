Полянский на заседании ГА ООН показал обломки атаковавшего Запорожскую АЭС украинского дрона

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, выступая в ходе заседания Генассамблеи ООН по украинской резолюции о выводе российских войск с территории Запорожской атомной станции, показал атаковавший ЗАЭС в апреле БПЛА ВСУ.

Российский дипломат обратил внимание своих зарубежных коллег, что именно Киев, а не Москва, на регулярной основе систематически попирает принципы обеспечения безопасности на ЗАЭС, сформулированные ранее директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Несмотря все сказанное Полянским, Генассамблея ООН большинством голосов (99 из 192 стран за, девять выступили против, еще 60 воздержались) приняла проект украинской резолюции, который предписывает Россию демилитаризировать территорию Запорожской АЭС.

«Резолюция - политизированный проект, не имеет никакого эффекта и способна только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине», — заявил Полянский, его цитирует ТАСС.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.