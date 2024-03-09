Слив диалога между двумя высокопоставленными военными из Германии о потенциальной атаке на Крымский мост при помощи ракет Taurus подтверждает тот факт, что западные советники присутствуют на Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его слова передает издание RT .

Дипломат заявил, что советники из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов находятся на Украине и помогают руководству украинских ВС выбирать цели для своих ударов по российской территории.

Более того, представитель российской дипломатической миссии также заявил, что у руководства России нет каких-либо планов по устранению украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее военный эксперт Земцев выразил мнение, что утечка разговора высокопоставленных немецких военных дорого обойдется Германии.