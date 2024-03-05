Вчера в МИД России был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф из-за произошедшей накануне утечкой разговора немецких офицеров о подрыве Крымского моста. От него потребовали объяснений по поводу того, что военные бундесвера обсуждали возможное использование дальнобойных крылатых ракет Taurus для атаки на Крымский мост. По словам военного эксперта Андрея Земцова, ракеты Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что также они могут лететь со скоростью более тысячи километров в час и нести полтонны взрывчатки.

По мнению эксперта, при условии выпуска данного вооружения на территории Черниговской области они долететь до Москвы. Следовательно, немецкие офицеры обсуждали вероятность террористических атак на нашу страну.

Он добавил, что ключевой задачей утечки данного разговора было предотвращение поставки ракет Незалежной, поскольку теперь немецкое правительство будет очень хорошо об этом думать.