Полковник Макгрегор: Байден стал живой метафорой угасания Америки

Политика

Фото: [AP/TASS]

Европейцы видят в президенте Джо Байдене живую метафору происходящего с Америкой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Американское общество находится в свободном падении – мы даже не знаем, кто мы», – написал Макгрегор в соцсетях.

По его словам, Америка «угасает». Это выражается в том, что она перестала бороться с преступностью и не может решить проблемы мигрантов.

В таком положении дел Макгрегор винит Байдена, который в 81 год вновь собирается баллотироваться в президенты, несмотря на очевидные когнитивные проблемы.

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