Полковник Макгрегор: Байден стал живой метафорой угасания Америки

«Американское общество находится в свободном падении – мы даже не знаем, кто мы», – написал Макгрегор в соцсетях.

По его словам, Америка «угасает». Это выражается в том, что она перестала бороться с преступностью и не может решить проблемы мигрантов.

В таком положении дел Макгрегор винит Байдена, который в 81 год вновь собирается баллотироваться в президенты, несмотря на очевидные когнитивные проблемы.