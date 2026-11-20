Блогер Валерия Чекалина , известная как Лерчек, решила оформить завещание перед отправкой в Китай на курс инновационной CAR-T-терапии, об этом сообщает VOICE . Звезда соцсетей, у которой диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами, призналась во время прямого эфира, что опасается тяжелых осложнений в ходе предстоящего лечения.

По словам 34-летней матери четверых детей, наибольшую тревогу у нее вызывают риски поражения и отека головного мозга, поскольку хирургическое вмешательство в этой области крайне опасно и способно привести к вегетативному состоянию. Чекалина заранее обсудила этот сценарий со своим женихом Луисом Сквиччиарини и попросила не поддерживать ее жизнь искусственно, подчеркнув, что не хочет, чтобы дети видели ее в невменяемом состоянии. Все соответствующие распоряжения блогер намерена зафиксировать в завещании.

Изменения во внешности и сроки вылета в клинику

Также Валерия Чекалина рассказала о том, как проходит восстановление между этапами лечения:

на фоне курсов химиотерапии блогер заметно похудела и осталась недовольна изменениями черт лица;

получив разрешение лечащего врача после длительного перерыва в косметологии, она решила увеличить губы, несмотря на слова жениха о том, что она и так красива;

кроме того, Чекалина уговорила медиков разрешить ей посещение тренажерного зала.

Накануне блогер посетила частную клинику Олега Абакумова, где врач сообщил о ее скором вылете в Китай. Сама Валерия уточнила, что пока остается дома: отъезд состоится сразу после того, как руководство китайского медучреждения подтвердит поступление оплаты на счет.