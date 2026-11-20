Блогер Валерия Чекалина , известная как Лерчек, поделилась в прямом эфире тяжелыми подробностями четвертой беременности и родов от хореографа из Аргентины Луиса Сквиччиарини , после которых ей диагностировали онкологическое заболевание, об этом сообщает VOICE . По словам 34-летней звезды соцсетей, уже воспитывающей троих детей от предыдущего брака с Артемом, вынашивание ребенка сопровождалось изматывающими болями, из-за которых она спала короткими отрезками примерно по 10 минут. Обезболивающие уколы при беременности разрешены в ограниченном объеме, давали лишь кратковременное облегчение на полчаса и не позволяли нормально передвигаться даже по лестнице.

Проведенная МРТ показала структурные изменения в тазобедренной кости правой ноги, которые медики сначала связали с расхождением костей перед родами. Однако впоследствии на УЗИ изображение стало нечетким, врачи зафиксировали отсутствие вод и приняли решение о срочном родоразрешении.

Разрыв старого шва и гистология плаценты

Сына Даниэля Валерия родила 26 февраля раньше срока путем кесарева сечения. В ходе операции выяснилось, что прежний послеоперационный шов разорвался самостоятельно, а извлеченная плацента оказалась черной.

Поскольку воды отсутствовали, плаценту направили на гистологическое исследование. Итоговое заключение поступило на электронную почту Чекалиной спустя несколько дней, когда она оставалась в роддоме одна, а Луис Сквиччиарини находился на работе. В письме говорилось о выявленных подозрительных клетках, но блогер решила не накручивать себя до беседы с врачом на следующий день, сосредоточившись на уходе за новорожденным и восстановлении.