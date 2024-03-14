Полковник Рихтер: США уже готовы к переговорам по Украине, в отличие от ЕС

В Вашингтоне, хоть пока и не подают виду, но реально понимают опасность дальнейшей эскалации с Россией. Поэтому вполне готовы пойти на переговоры c Москвой по завершению украинского кризиса. Такое предположение в беседе с изданием Berliner Zeitung высказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

В продолжение темы военный эксперт отметил, что Европа, в отличии от США, более подвержена «морализаторству», что доминирует над реальной политикой. Исходя из этого, ЕС менее сговорчив в вопросах переговоров с Россией.

«В США рассуждают куда прозаичнее, чем в Европе», — сказал Рихтер.

Полковник посетовал, что возможные переговоры с Москвой по Украине в Евросоюзе ошибочно преподносятся как «миссия невыполнима» или даже «предательство».

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.