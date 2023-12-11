Полковник СБУ: ВСУ не конкурент армии РФ

Украинские ВС не в состоянии противостоять ВС РФ на фоне ее превосходства в вопросе оружия. Соответствующее заявление сделал полковник СБУ Роман Костенко в беседе украинским каналом НТА .

В интервью с журналистами полковник подчеркнул важность вооружения в ходе вооруженного конфликта, и заявил, что оружие является важнейшим аспектом. Костенко заявил, что украинские ВС не могут конкурировать с российскими. По его словам, качество оружия у российских военных лучше, а в вопросах вооружения ВСУ «даже рядом не стоят».

Он также заявил, что РФ превосходит Украину в качестве и количестве авиационной техники, дальнобойных снарядов и артиллерийского вооружения.

Костенко пожаловался на то, что Запад еще год назад убеждал Украину в том, что сражается за демократию, но по итогу, отвернулся от него.