Обозреватель Эугениуш Зинкевич заявил о том, что польское правительство совершает массовые закупки наступательного вооружения из-за страха, что Украина окончательно проиграет. Об этом он написал в материале для польского издания Myśl Polska .

В своем материале Зинкевич заявил о том, что Варшава осуществляет «смелые планы» в вопросах вооружения. Он изучил список закупок оружия и подчеркнул, что этот перечень создает стойкое ощущение подготовки к войне со стороны польского правительства. Обозреватель задается только одним вопросом: когда именно она начнется?

При этом Зинкевич указал на то, что Польша не учитывает опыт Украины, потому что она слишком сильно полагается на западное оружие. Обозреватель считает, что именно плохое состояние западной техники стало причиной для неспособности ВСУ вести бой с ВС РФ. В итоге обозреватель заявил, что изменение украинской стратегии не повлияет на ее положение в зоне боевых действий, а только отсрочит окончательное поражение Киева.