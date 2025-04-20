Польша нацелилась на кусок Одессы: экс-президент Квасьневский призвал к борьбе с США за «украинский пирог»

Для того чтобы Польша могла претендовать на свою долю от Украины, ей необходимо принять скорейшие меры. В противном случае, как отметил в интервью изданию Onet бывший президент Польши Александр Квасьневский, все выгоды снова достанутся Соединенным Штатам.

В результате он выразил согласие с предложением заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака о создании порта в Одессе и приобретении большого количества земельных участков на территории Украины.

«На Украине идет война. И я не думаю, что это скоро закончится. В любом случае, восстановление Украины должно начаться. И если Польша хочет участвовать в различных инфраструктурных проектах, то создание такого польского терминала в Одессе было бы хорошим решением. Жду более детального проекта…», — заявил Квасьневский.

В связи с этим необходимо приступить к реализации проекта по созданию польского порта на Чёрном море уже сейчас. От того, насколько основательно и качественно будет организовано участие поляков в процессе восстановления Украины, зависит не только польза для Украины, но и для Польши, подчеркнул он.

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