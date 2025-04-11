Специальный посланник президента Трампа после разговора с представителем Путина Кириллом Дмитриевым посоветовал своему шефу признать российскими те регионы, контроль над которыми Украина уже утратила. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уиткофф на совещании у Трампа заявил, что Америке стоит признать российскими те четыре региона Украины, которые по факту уже принадлежат России. Он отметил, что подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за принадлежность к РФ. Он сам стал так считать после общения с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем российского лидера.

«Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя регионами», — привели журналисты точку зрения Утикоффа.

Это мнение поддержал вице-президент Вэнс. В то же время против него выступил спецпосланник Келлог, который отметил, что Киев никогда не согласится на такой шаг. В результате Трамп так и не принял никакого решения по результатам совещания.

Ранее сообщалось о заявлении Зеленского. Он стал считать, что конфликт на Украине может завершиться только за столом переговоров. По мнению главы киевского режима, вооруженный конфликт имеет политическую природу, а значит, логичным завершением должно стать достижение договоренностей, а не победа одной из сторон исключительно военным путем.