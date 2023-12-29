Генштаб Польши обвиняет РФ во вторжении в воздушное пространство республики

В пятницу, 29 декабря, неопознанный объект пересек воздушное пространство Польши. Он передвигался со стороны Украины. ПВО следило за передвижением, но потом объект исчез из видения радаров. Генштаб Польши сообщил, какой именно объект пересек границу с республикой, сообщает агентство «РИА Новости» .

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула проинформировал, что российская ракета пересекла границу между Украиной и Польшей.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши», - считает начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула

Никаких доказательств спикер не привел. В свою очередь оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш рассказал, какие меры были предприняты для того, чтобы сбить неопознанный объект, сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным», - сообщил оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш

Достичь желаемого результата не удалось.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на территории республики был найден труп беженца. Согласно предварительной информации, иностранного жителя убили в Польше, а его тело переложили на территорию Белоруссии.