Польша пообещала Украине кредит за счет замороженных российских активов

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что вопрос предоставления Украине масштабного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, движется к положительному финалу. По его словам, соглашение о так называемом «репарационном займе» может быть заключено до конца 2025 года. Как передает издание The Guardian, Сикорский охарактеризовал ситуацию как предельно ясную.

«Не спрашивайте меня, что я предпочту», — добавил министр, намекая на выбор между использованием средств России или собственных финансов ЕС.

В основе плана, предложенного Европейской комиссией, лежит выдача Киеву беспроцентного кредита на сумму €140 млрд. Источником средств должны стать активы российского Центробанка, замороженные на территории Европы.

Согласно условиям, Украина будет обязана погасить долг только после завершения боевых действий и при условии, что Москва согласится компенсировать нанесенный ущерб. В ЕС подчеркивают, что план не предполагает прямой конфискации средств.

Издание отмечает, что юристы сомневаются в законности предлагаемого механизма. Для его реализации Еврокомиссия намерена использовать правовую норму, позволяющую перевести решение о санкциях на голосование квалифицированным большинством, обойдя возможное вето со стороны Венгрии.

Данный план уже обсуждался на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне и будет вынесен на рассмотрение саммита ЕС в Брюсселе 23 октября. При этом поддержка США остается под вопросом, а Бельгия, на чьей территории хранится большая часть российских активов (€183 млрд в депозитарии Euroclear), требует от всех лидеров Евросоюза гарантий по распределению потенциальных финансовых рисков.

В настоящее время ЕС использует более ограниченный инструмент, перечисляя на нужды Украины лишь прибыль, полученную от этих замороженных активов.

