Британские аналитики выразили обеспокоенность по поводу состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Александра Меркуриса, выступавшего на YouTube-канале The Duran, у украинской армии закончились средства для противодействия российским беспилотникам и ракетным ударам.

По его словам, западные партнеры не намерены в ближайшее время предоставлять Киеву западные системы перехвата.

«Украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа», — подчеркнул он.

Аналитик указал на то, что положение Киева будет ухудшаться, так как Россия систематически увеличивает интенсивность своих атак на Украину.