Польша стала лидером по военным расходам среди всех стран НАТО

Польские власти пустили на оборонные траты порядка 3,92% от своего внутреннего валового продукта. Это самые большие расходы во всем Северо-Атлантическом альянсе. Такую информацию привела газета Rzeczpospolita.

Чуть менее 4-х процентов от ВВП было пущено Варшавой на расходы, касающиеся армии. Она заняла лидирующее положение в альянсе по таким тратам. При этом 54% от всех трат было сделано на приобретение новых вооружений, что также выводит ее на первое место в НАТО.

Журналисты отметили, что в этом году запланированы еще большие расходы на военные нужды, они должны достигнуть 159 миллиардов злотых, что будет составлять 4,2% от ВВП. Практика показывает, что страны НАТО за последние 10 лет стали заметно больше тратить на военные нужды. Если в 2014 году только три государства тратили на эти цели более 2% от собственного ВВП, то теперь таких стран насчитывается уже 11.

Ранее Польша пообещала, что заменит своих послов в более чем пятидесяти странах мира. Варшаву перестал устраивать тот уровень, на котором она представлена за рубежом.