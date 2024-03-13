Польша заменит послов более чем в 50 странах — МИД

МИД Польши подтвердило, что отзовет более 50 послов из разных стран, а также аннулирует кандидатуры на дипломатические должности. Перестановки и решения объяснили необходимостью повышать уровень профессионализма, который будет соответствовать решению новых вызовов.

Решения об отзывах послов подписал министр внешнеполитического польского ведомства Радослав Сикорский. 13 марта был обнародован документ, где сказано, что из разных стран отошлют 50 польских послов, представляющих Варшаву. Не исключили, что из каждого государства уволят по одному человеку.

Оказалось, что уровень, на котором находятся дипломаты от Польши сейчас, властей не устраивает. Перед страной стоят новые задачи суровых реалий на политическом поле, и решать их решили с помощью кардинальных перестановок.

Конкретные страны и имена польских послов пока неизвестны. Можно лишь сказать, что все происходит в рамках Конвенции о дипломатической службе.

Отметим, что Польша действует в своих интересах во время СВО. В Варшаве все еще надеются вернуть земли, которые достались украинцам.

Ранее сообщалось, что Польша не будет чем-то поступаться ради Украины. Таким мнением поделился политолог.