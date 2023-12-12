Президент США Джо Байден сделал ставку на Украину и ее лидера Владимира Зеленского и потерпел поражение на всех фронтах, резюмирует польское издание Do Rzeczy.

Вложения в Украину себя не оправдали: киевскому режиму не удалось отвоевать территорию, а Россия при этом даже не ослабела.

Президент России Владимир Путин чувствует себя превосходно, и недавно с огромными почестями был встречен в странах арабского мира. Это еще один удар по позициям Байдена, подчеркивает издание.

У себя в США Байден никак не может убедить законодателей продлить финансирование войны на Украине, и теперь единственным путем урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры.