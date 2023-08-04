Польские спецслужбы задержали белоруса по подозрению в шпионаже

Польские спецслужбы задержали гражданина Белоруссии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

Он уточнил, что задержанный уже помещен под арест.

«Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России», – написал Каминьский.

Информация о выявлении и задержании граждан, которые якобы работают на российские спецслужбы, начала появляться от польских властей чаще. В конце июня спецслужбы страны заподозрили российского хоккеиста Максима Сергеева, выступающего в Первой лиге Польши в составе «Заглембе», в работе на Россию.

В июле Польша также сообщила о задержании гражданина Украины, который также якобы работал на российские спецслужбы.

Отношения России и Польши обострились после начала спецоперации на Украине. В стране также фиксируются случаи русофобии, а официальные лица продолжают делать громкие заявления относительно российской политики.

Ранее министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил об усилении военного присутствия на границе с Белоруссией. Такие меры связывают с передислокацией в союзное государство частной военной кампании «Вагнер».