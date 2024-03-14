Польские власти объявили о скором решении всех вопросов, связанных с блокадой украинской границы

В течение последующих нескольких дней правительство Польши примет ряд решений по аграриям, которые снимут блокаду с пропускных пунктов на границе с Украиной. Об этом сообщил Павел Коваль, глава комитета иностранных дел польского Сейма. Его слова привело украинское издание «Страна».

Он пообещал, что Варшава в контакте с Киевом найдет пути, благодаря которым украинскую продукцию можно будет ввозить на территорию страны, в то же время защитив интересы фермеров и перевозчиков в Польше.

«Проблема с блокированием границы фермерами решится за несколько недель», - указал Коваль.

Акции работников сельскохозяйственного сектора, а также дальнобойщиков, сотрясают Польшу с осени прошлого года. Они регулярно блокируют пограничные пропускные пункты. Дело дошло до того, что протестующие собрались перекрыть автомобильную трассу на границе с Германией, чтобы не допустить транзит украинских товаров в Евросоюз.