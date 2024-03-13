Польские фермеры собрались заблокировать движение транспорта на границе с Германией

Протестные акции аграриев в Польше ширятся, и теперь они собрались блокировать движение через населенный пункт Свецко, который расположен на польско-немецкой границе. Своими планами протестующие поделились с радиостанцией RMF24.

Ранее работники сельского хозяйства блокировали передвижение транспорта с зерном через украино-польскую границу. Они занимались этим с начала февраля. Теперь же они захотели перекрыть движение на трассе А2 в районе деревни Свецко, которая находится на западе страны рядом с немецкой границей.

Причиной такой акции аграрии назвали недовольство действиями властей, которые так и не предприняли никаких мер, чтобы улучшить положение в сельском хозяйстве. Они отказываются ждать новых встреч с членами правительства и ожидать от них новых заявлений, которые так ни к чему и не приведут. Акция по новой блокаде должна состояться с 17 по 20 марта.

Ранее президент Путин в своем интервью предупредил Киев об опасности действий польского правительства с его инициативой по вводу войск на украинскую территорию. По его мнению, если польские солдаты войдут на Украину, то они уже не выйдут оттуда по собственной воле. Варшава мечтает о возврате земель, которые она утратила на востоке, и непременно воспользуется удобным шансом.