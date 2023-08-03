Польский генерал Соколовский заявил, что польские пилоты готовы применить оружие на границе с Беларусью

Начальник генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские пилоты готовы применить оружие на границе с Беларусью. Об этом он сообщил на совещании с министром обороны страны Мариушем Блащаком.

На встрече, которая прошла в Белостоке, расположенном вблизи польско-белорусской границы, также присутствовали военнослужащие польской армии.

Соколовский отметил, что боевые вертолеты ВС Польши уже переведены на польско-белорусскую границу и готовы в случае чего к атаке. По словам генерала, пилоты, которые управляют вертолетами, очень профессиональны – они работали в Афганистане.

«Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение», – сказал Соколовский.

Во вторник, 1 августа, власти Польши заявили, что белорусские военные нарушили воздушную границу страны в районе Беловежи. Глава оборонного ведомства в этот же день отдал приказ увеличить численность военнослужащих на границе и усилить ее охрану.

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что заявления польской стороны не имеют оснований, а республика не нарушила никаких воздушных границ.

Опасения Польши начал вызывать факт присутствия в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые после попытки военного мятежа в России были передислоцированы в республику. Здесь у частной военной кампании появились свои пункты и лагеря. Инициатором приглашения «вагнеровцев» стал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее поляки выразили опасение в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» находятся недалеко от польской границы.