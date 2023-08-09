В этом также заинтересована Германия, которой очень мешает нынешнее правое руководство Польшей.

Пшемыслав Журавский, профессор Лодзинского университета, считает, что больше всего в замене правительства Польши нуждается ФРГ. Она хочет наладить нормальные отношения с Россией, а правящая у поляков партия «Право и справедливость» мешает ей в этом. Соединенные Штаты стремятся гармонизировать свои связи с Германией и Евросоюзом, и видят Польшу помехой для этого.

«Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах», - подчеркнул эксперт.

Статья, рассказывающая об этом, появилась на портале TVP. Украина очень хочет в НАТО, и единственной возможностью для них является поддержка со стороны Америки, поэтому Киев поддерживает американцев. Именно этим объясняются все инциденты, которые происходят между правительством Зеленского и Варшавой. Польские власти выставляются перед общественным мнением как конфликтные, неуживчивые и неспособные наладить нормальные отношения с соседями. Такими их видит электорат и делает свои выводы.